Какие железы, выделяющие гормоны, вы знаете у животных?
Биология
Какие железы, выделяющие гормоны, вы знаете у животных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гипофиз, щитовидная железа, поджелудочная железа, половые железы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
agree or disagree. Parents should always be an authority for their children. Higher education is quite important for any individual. a teacher shou...
Русский язык
Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы, Где, может быть, родились вы Или блистали, мой читатель; Синтаксический разбор помогите плии...
Геометрия
Трикутник АВС задана координатами його вершини : А(3;5),В (4;6),С (5;5).Знайдыть зовнышный кут при вершины А.
Алгебра
Қазақ тiлi