Какие железы, выделяющие гормоны, вы знаете у животных?

Биология
Какие железы, выделяющие гормоны, вы знаете у животных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гипофиз, щитовидная железа, поджелудочная железа, половые железы.
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