споріднені дієслова до хвильживих
Қазақ тiлi
споріднені дієслова до хвильживих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот такие слова: хвиль-хвилювати живих-жити
Гость:
Хвиль,хвиляста,хвилюватися,хвилька,схвильований. Живих,живучий,поживає,прожив,нажили,жити,життя,живинка,оживає.
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