шар массой м=2 кг,имея скорость V=4 м/с,упруго ударяет движущийся в том же направлении шар массой М=4 кг и останавливается.Найти скорости шара "М" до и после удара,если удар центральный и прямой.

Физика

шар массой м=2 кг,имея скорость V=4 м/с,упруго ударяет движущийся в том же направлении шар массой М=4 кг и останавливается.Найти скорости шара "М" до и после удара,если удар центральный и прямой.

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