шар массой м=2 кг,имея скорость V=4 м/с,упруго ударяет движущийся в том же направлении шар массой М=4 кг и останавливается.Найти скорости шара "М" до и после удара,если удар центральный и прямой.

Физика
шар массой м=2 кг,имея скорость V=4 м/с,упруго ударяет движущийся в том же направлении шар массой М=4 кг и останавливается.Найти скорости шара "М" до и после удара,если удар центральный и прямой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
закон сохранения импульса до удара      =   после удара mu1+Mu2  =  m*V1+M*V2  подставим занчения 2*4+4u2    =  2* 0 + 4*v2 после вычислений здесь v2=2+u2    
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