Точка движется по окружности радиуса R=2м по закону: S=AM=3t2 м,где S-расстояние точки М от некоторого начала А, измеренное вдоль дуги окружности. Определить величины скорости и ускорения точки для любого момента времени.
Физика
Точка движется по окружности радиуса R=2м по закону: S=AM=3t2 м,где S-расстояние точки М от некоторого начала А, измеренное вдоль дуги окружности. Определить величины скорости и ускорения точки для любого момента времени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=AM=3t2 это значит начального перемещения нет начальной скорости нет ат=3 м/с2-тангенциально ускорение t-любой момент времени тогда величина скорости для любого момента времени. v=at=3t центростремительное ускорение для любого момента времени ац=v^2/R=(3t)^2/R ускорения точки для любого момента времени a=√ат^2+ац^2=√3^2+((3t)^2/R)^2=√9+(9t^2/2)^2=√9+(9/2)^2*t^4=√(9+81/4*t^4) **** возможен другой после преобразований
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