Объем подводной части судна 25м в кубе. Чему равна масса судна? Плотность воды 1 000 кг/м в кубе

Физика

Объем подводной части судна 25м в кубе. Чему равна масса судна? Плотность воды 1 000 кг/м в кубе

Автор: Гость