Объем подводной части судна 25м в кубе. Чему равна масса судна? Плотность воды 1 000 кг/м в кубе
Физика
Объем подводной части судна 25м в кубе. Чему равна масса судна? Плотность воды 1 000 кг/м в кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чему равна масса судна ? Р вес судна = Fa силе архимеда Fa=mg=VÞg=25м3*1 000 кг/м3*10м/с2=250000 Н масса судна m=P/g= 250000 Н/10м/с2=25000кг= 25 тонн
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