Объясните смысл пословиц и поговорок: 1. Не бойся закона, бойся судьи 2.Закон суров, но это закон 3.Хоть бы все законы пропали, лишь бы люди правлой жили 4.Дураку закон не писан 5.Где закон, там и беда 

Гость: Гость:

Перед законом все равны. Так должно быть. Но 1) Любое решение принимает человек, которому свойственно где-то ошибиться, где-то дать слабину. Только от компетентности судьи зависит решение суда. Не бойся закона, бойся судьи 2) Закон суров. Но, по вине и кара. Одна для всех. Живи по закону, не бойся кары. Но уж если согрешил, отвечай сполна! И так же все виновные ответят - по всей строгости закона. Закон суров, но это закон. 3) Люди, живущие правдой - это не только те, кто не лжет, это ещё и те, кто не совершает дурных поступков, не имеет скверных мыслей. Такие люди живут "по закону" в мыслях, в действиях. Им не нужны законы на бумаге. Хоть бы все законы пропали, лишь бы люди правдой жили. 4) Выражение получается в прямом смысле. Недееспособный человек не подвергается суду. Совершив любое преступление, он будет оправдан и направлен на принудительное лечение (хотя здесь, получается, по закону). Дураку закон не писан. 5) Если есть закон, всегда появятся люди, которые захотят "обойти" этот закон. И пути "обхождения" закона - это, скорее, преступные тропинки. Преступление, даже и не раскрытое, всегда ведёт к беде. Где закон, там и беда