дан треугольник MNK,угол М=22 градуса,угол N=45 градусов. Найдите угол K
Геометрия
дан треугольник MNK,угол М=22 градуса,угол N=45 градусов. Найдите угол K
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол К = 180-(22+45)=113 градусов
Гость:
180-(22+45)=113 вот это угол К
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