Какой объем водорода (н.у) образуется при взаимодействии с соляной кислотой 52 г цинка?
Химия
Какой объем водорода (н.у) образуется при взаимодействии с соляной кислотой 52 г цинка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Valera vsegda pomojet drugomu Valere! Zn+2HCl=ZnCl2+H2 n(Zn)=m/M=52/65=0.8 моль n(Zn)/1=n(H2)/1 =>n(H2)=0.8моль V(H2)=n*Vмолярное=0.8*22.4=17.92 л Ответ: объем водорода 17,92 литра
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