бригада лесорубов заготовила за три дня 284 кубометра дров.Причем. в первый день она заготовила на пять кубометров меньше плана,а за второй и третий день перевыполнила план соответственно на 12 и 16 кубометров.Сколько кубометро...

Алгебра

бригада лесорубов заготовила за три дня 284 кубометра дров.Причем. в первый день она заготовила на пять кубометров меньше плана,а за второй и третий день перевыполнила план соответственно на 12 и 16 кубометров.Сколько кубометров намечала бригада заготовить ежедневно дров по плану?

Автор: Гость