бригада лесорубов заготовила за три дня 284 кубометра дров.Причем. в первый день она заготовила на пять кубометров меньше плана,а за второй и третий день перевыполнила план соответственно на 12 и 16 кубометров.Сколько кубометро...
Алгебра
бригада лесорубов заготовила за три дня 284 кубометра дров.Причем. в первый день она заготовила на пять кубометров меньше плана,а за второй и третий день перевыполнила план соответственно на 12 и 16 кубометров.Сколько кубометров намечала бригада заготовить ежедневно дров по плану?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х кубометров дров по плану х-5 кубометров дров за 1-й день х+12 кубометров дров за 2-й день х+16 кубометров дров за 3-й день (х-5) + (х+12) + (х+16) = 284 3х+23 = 284 3х = 261 х = 87 кубометров дров по плану Ответ: 87 кубометров Проверка 87-5 = 82 кубометров дров за 1-й день 87+12 = 99 кубометров дров за 2-й день 87+16 = 103 кубометра дров за 3-й день 82+99+103 = 284
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