Прямоугольный сосуд вместимостью 2 л наполовину наполнен водой и наполовину керосином . Дно сосуда имеет форму квадрата со стороны 10 см . каково давление на дно сосуда ?
Физика
Прямоугольный сосуд вместимостью 2 л наполовину наполнен водой и наполовину керосином . Дно сосуда имеет форму квадрата со стороны 10 см . каково давление на дно сосуда ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в сосуде 1л воды снизу (1) 1л керосина сверху (2) 1л = 10^-3 м3 g=10 м/с2 Þ1 плотность воды 1000 кг/м3 Þ2 плотност керосина 800 кг/м3 общий вес жидкостей P=P1+P2=VÞ1g+VÞ2g=Vg(Þ1+Þ2) S площадь дна= 10 см *10 см= 0,01 м2 давление на дно сосуда= P/S=Vg(Þ1+Þ2)/S=10^-3*10*(1000+800)/0,01=1800 Па
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