Прямоугольный сосуд вместимостью 2 л наполовину наполнен водой и наполовину керосином . Дно сосуда имеет форму квадрата со стороны 10 см . каково давление на дно сосуда ?

Физика

Прямоугольный сосуд вместимостью 2 л наполовину наполнен водой и наполовину керосином . Дно сосуда имеет форму квадрата со стороны 10 см . каково давление на дно сосуда ?

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