Что означает повышения температуры тела согласно теории молекулярного строения вещества?
Физика
Что означает повышения температуры тела согласно теории молекулярного строения вещества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это значит повышение внутренней энергии тела далее значит повышение кинетической энергии его молекул для твердых тел -это усиление колебаний в решетке для газов и жидкостей увеличение скорости перемещения молекул
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