Прочитай текст.Найди в нём один глагол,который употреблён в неопределённой форме и в других формах.Выпиши в один столбик глаголы настоящего времени,а в другой - прошедшего времени.В глаголах прошедшего времени определи их род. ...
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Прочитай текст.Найди в нём один глагол,который употреблён в неопределённой форме и в других формах.Выпиши в один столбик глаголы настоящего времени,а в другой - прошедшего времени.В глаголах прошедшего времени определи их род. Жили-были на одном дворе кот, козел да баран. Жили они дружно: сена клок и тот пополам; а коли вилы в бок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник: где что плохо лежит, туда и глядит. Вот идет раз котишко-мурлышко, серый лобишко; идет да таково жалостно плачет. Спрашивают кота козел да баран: – Котик-коток, серенький лобок! О чем ты плачешь, на трех ногах скачешь? Отвечает им Вася: – Как мне не плакать! Била меня баба, била; уши выдирала, ноги поломала, да еще и удавку на меня припасала. – А за что же на тебя такая беда пришла? – спрашивают козел да баран. – Эх-эх! За то, что нечаянно сметанку слизал. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
настоящее время отвечает глядит, идёт,лежит плачет, спрашивают, плачешь, спрашивают, прошедшее время:жили,были, била(женский род),выдирала(жен.род) поломала(ж.род), припасала(ж.род), пришла(ж.род), слизал(мужск.род).
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