В 8 одинаковых по массе ящиках 120 кг картошки. Сколько потребуется таких ящиков чтобы разложить 150 кг картошки?
Математика
В 8 одинаковых по массе ящиках 120 кг картошки. Сколько потребуется таких ящиков чтобы разложить 150 кг картошки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1) 120 : 8 = 15 2) 150 : 15 = 10 Выражение: 150 : (120 : 8) Ответ: 10
Гость:
1) 120 : 8 =15 кг в 1 ящике 2)150 : 15 =10 ящиков понадобится, чтобы разложить 150 кг картошки.
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