В 8 одинаковых по массе ящиках 120 кг картошки. Сколько потребуется таких ящиков чтобы разложить 150 кг картошки?

Математика

В 8 одинаковых по массе ящиках 120 кг картошки. Сколько потребуется таких ящиков чтобы разложить 150 кг картошки?

Автор: Гость