Сколько нужно плитки со стороной 2дм на стену высота которой 3м. длина 4м
Математика
Сколько нужно плитки со стороной 2дм на стену высота которой 3м. длина 4м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 х 4 =12 кв.м площадь стенки 2) 1кв.м = 100 кв.дм 12 х100 = 1200 кв.дм 3)(1200 : 2) :2 = 300 плиток
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