За 1 кг сметаны заплатили 80 рублей.Вычисли 150 г. сметаны.
Математика
За 1 кг сметаны заплатили 80 рублей.Вычисли 150 г. сметаны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 )80 х 0,15 =12 рублей стоит 150 грамм сметаны.
Гость:
1 кг = 1000 г 1000 г = 80 руб. 150 г = х руб. х = 80:1000*150 х = 12 руб. Ответ: 12 руб
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