Часть скелета ,которая защищает головной мозг(7 букв)

История
Часть скелета ,которая защищает головной мозг(7 букв)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
затылок( затылочная часть)
Гость:
черепная КОРОБКА .............................................
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