Почему рассказ Куприна называется Тапер???
Литература
Почему рассказ Куприна называется Тапер???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что там речь о мальчике, аккомпанировавшем на елке. Тапер - это аккомпаниатор на балу, вечере, в кинотеатре.
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