напишите ур-ие реакций позволяющих осуществить следующее превращение: С-- больше CO2-- больше NA2CO3-- больше NAHCO3-- больше NA2CO3-- больше NA2CO3 умноженное на 10h2o
Химия
напишите ур-ие реакций позволяющих осуществить следующее превращение: С-- больше CO2-- больше NA2CO3-- больше NAHCO3-- больше NA2CO3-- больше NA2CO3 умноженное на 10h2o
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C + O2 = CO2 Na2O + CO2 = Na2CO3 Na2CO3 + H2O + CO2 = 2NaHCO3 2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2 Na2CO3 + 10H2O = Na2CO3 x 10H2O
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