напишите ур-ие реакций позволяющих осуществить следующее превращение: С-- больше CO2-- больше NA2CO3-- больше NAHCO3-- больше NA2CO3-- больше NA2CO3 умноженное на 10h2o

Химия

напишите ур-ие реакций позволяющих осуществить следующее превращение: С-- больше CO2-- больше NA2CO3-- больше NAHCO3-- больше NA2CO3-- больше NA2CO3 умноженное на 10h2o

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