округлить 82719,364 до сотен

Гость: Гость:

до сотен ,значит 82 700 десятичные дроби отбрасываем,единицы и десятки ,которые меньше 50 тоже. До сотен, значит округлить сотни этого числа ! Десятичных ,единиц, десятков в таком числе нет - они округляются !!!!!!!