округлить 82719,364 до сотен

Математика
округлить 82719,364 до сотен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
до сотен ,значит  82 700  десятичные дроби отбрасываем,единицы и десятки ,которые меньше 50 тоже.   До сотен, значит округлить сотни этого числа ! Десятичных ,единиц, десятков в таком числе нет - они округляются !!!!!!!      
Гость:
 [latex]82719,394\approx82700[/latex]                       
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