округлить 82719,364 до сотен
Математика
округлить 82719,364 до сотен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
до сотен ,значит 82 700 десятичные дроби отбрасываем,единицы и десятки ,которые меньше 50 тоже. До сотен, значит округлить сотни этого числа ! Десятичных ,единиц, десятков в таком числе нет - они округляются !!!!!!!
Гость:
[latex]82719,394\approx82700[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 3 ч экскаватор выбирает из котлована 108м3 грунта.сколько кубических метров грунта он выберет за 4 ч,если будет работь с такой производительност...
Геометрия
В правильной треугольной пирамиде боковое ребро равно 6 см, угол между боковым ребром и плоскостью основания 60 градусов. Найдите объем пирамиды
Русский язык