Сочинения на тему здоровое питания.

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Сочинения на тему здоровое питания.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы живём в такое время, когда ритм жизни не позволяет нам качественно и в положенное время употреблять пищу. Мы, утоляя голод, расплачиваемся за это своим здоровьем, приобретаяразличные заболевания. В связи с этим понятие "здоровое питание" приобретает жизненно важный смысл, помогая человеку прожить долгую и счастливую жизнь. Здоровое питание-это процесс поступления в организм человека и усвоения им веществ необходимых для  энергетических затрат, без нанесения вреда организму. Питание человека – это один из факторов внешней среды, который влияет на здоровье, работоспособность и продолжительность жизни. Неполноценное, неправильное питание приводит к нарушению функций отдельных органов и  к общему ослаблению организма -истощению и др. Недостаточность питания особенно отрицательно сказывается на детях, задерживая их рост, физическое развитие. Избыточное питание способствует нарушению обмена веществ. Для здорового питания очень важен режим - ежедневный приём пищи в строго определённое время. Из всего этого делаем вывод, что питаться надо правильно, чтоб не навредить самому себе.
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