от какого имени прилагательного образованы слова чаще. сердитей.смелей
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от какого имени прилагательного образованы слова чаще. сердитей.смелей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чаще- частый, сердитей-сердитый, смелей-смелый.
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