Каково давление воды на стенки котла водяного отопления,если высота труб 20м? Подводная лодка опустилась в море на глубину в 50м.Каково давление на поверхность лодки на данной глубине?

Физика

Каково давление воды на стенки котла водяного отопления,если высота труб 20м? Подводная лодка опустилась в море на глубину в 50м.Каково давление на поверхность лодки на данной глубине?

Автор: Гость