Каково давление воды на стенки котла водяного отопления,если высота труб 20м? Подводная лодка опустилась в море на глубину в 50м.Каково давление на поверхность лодки на данной глубине?
Физика
Каково давление воды на стенки котла водяного отопления,если высота труб 20м? Подводная лодка опустилась в море на глубину в 50м.Каково давление на поверхность лодки на данной глубине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
давление считаем по одной и той же ф-ле p=Þgh Þ-плотность воды 1000 кг/м3 g-10 м/с2 h-высота 1. p=1000*10*20=200000= 200 кПа 2. р=1000*10*50=500000=500 кПа
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