К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двузначное число . Получилось снова пятизначное число , сумма цифр которого 2 . Какое число получилось? (а) 20000, (б) 11000, (в) 10100, (г) 10010, (д) 10001
Математика
К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двузначное число . Получилось снова пятизначное число , сумма цифр которого 2 . Какое число получилось? (а) 20000, (б) 11000, (в) 10100, (г) 10010, (д) 10001
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется... 10001 + 99 =10100 Ответ: 10100
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