К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двузначное число . Получилось снова пятизначное число , сумма цифр которого 2 . Какое число получилось? (а) 20000, (б) 11000, (в) 10100, (г) 10010, (д) 10001

Математика

К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двузначное число . Получилось снова пятизначное число , сумма цифр которого 2 . Какое число получилось? (а) 20000, (б) 11000, (в) 10100, (г) 10010, (д) 10001

Автор: Гость