частное чисел 40450 и неизвестного числа равно разности чисе 7621 и 7521
Математика
частное чисел 40450 и неизвестного числа равно разности чисе 7621 и 7521
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40450:х=7621-7521 40450:х=100 х=40450:100 х=404,5 40450:404,5=7621-7521 100=100 Ответ: 404,5.
Гость:
40450 :х =7621-7521 40450:х=100 х= 40450 :100 х=404,5
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