В равнобедренную трапеции АВСД вписана окружность. Докажите, что ее боковое ребро равно средней линии
Геометрия
В равнобедренную трапеции АВСД вписана окружность. Докажите, что ее боковое ребро равно средней линии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свойство выпуклого 4-ника, в который можно вписать окр-ть: суммы длин противоположных сторон равны. Пусть a,b - основания трапеции, с - боковая сторона. Тогда: a+b = c + c (a+b)/2 = c - средняя линия равна боковой стороне. Что и треб. доказать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Недалеко от Венеции расположены три острова : Мурано , Бурано и Торчелло можно только побывав по дороге и на Мурано, и на Бурано . Каждый из 15 тур...
Математика
На сколько процентов снижена цена билета в театр, если количество посетителей выросло на 60%, а сумма выручки выросла на 20%?
Геометрия