В равнобедренную трапеции АВСД вписана окружность. Докажите, что ее боковое ребро равно средней линии

Свойство выпуклого 4-ника, в который можно вписать окр-ть: суммы длин противоположных сторон равны. Пусть a,b - основания трапеции, с - боковая сторона. Тогда: a+b = c + c (a+b)/2 = c - средняя линия равна боковой стороне. Что и треб. доказать.