В равнобедренную трапеции АВСД вписана окружность. Докажите, что ее боковое ребро равно средней линии

Геометрия
В равнобедренную трапеции АВСД вписана окружность. Докажите, что ее боковое ребро равно средней линии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свойство выпуклого 4-ника, в который можно вписать окр-ть: суммы длин противоположных сторон равны. Пусть a,b - основания трапеции, с - боковая сторона. Тогда: a+b = c + c (a+b)/2 = c   - средняя линия равна боковой стороне. Что и треб. доказать.
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