У вас есть чашечные весы и гири весом 1г, 3г, 9г, 27г и 81г (каждой - по одной штуке). Как на этих весах уравновесить груз весом 61г? (гири можно класть на обе чаши весов) 2.
Математика
У вас есть чашечные весы и гири весом 1г, 3г, 9г, 27г и 81г (каждой - по одной штуке). Как на этих весах уравновесить груз весом 61г? (гири можно класть на обе чаши весов) 2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На одной чаше: груз 61 г + 27г + 3 г (91 г в сумме) На другой чаше: 81 г + 9 г + 1 г (91 г в сумме) 61 + 27 + 3 = 81 + 9 + 1.
Гость:
Решение: 81г+9г+1г=27г+3г+61г
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