Внутренняя энергия 10 молей одноатомного идеального газа при температуре 27 градусов равна???
Физика
Внутренняя энергия 10 молей одноатомного идеального газа при температуре 27 градусов равна???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]U=\frac{3}{2}nRT\ =\ 1,5*10*8,31*300\ =\ 37,4\ kDj[/latex] Здесь мы учли, что T = 27+273 = 300 К. Ответ: 37,4 кДж.
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