в почве находятся ... , доступные корням растений
Биология
в почве находятся ... , доступные корням растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в почве находятся полезные вещества
Гость:
впочвенаходятсяпитательныевещества
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