в почве находятся ... , доступные корням растений

Биология
в почве находятся ... , доступные корням растений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 в почве находятся полезные вещества
Гость:
впочвенаходятсяпитательныевещества
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