Сколько существует различных треугольников, у которых одна из сторон равна 1, а два угла равно 50 и 60 (градусов)? (а)1 (б)2 (в)3 (г)4 (д) ни одного
Геометрия
Сколько существует различных треугольников, у которых одна из сторон равна 1, а два угла равно 50 и 60 (градусов)? (а)1 (б)2 (в)3 (г)4 (д) ни одного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в)3 Три штуки. Углы при этой стороне могут быть равны 1. 50 и 60 град. 2. 50 и 70 град. 3. 60 и 70 град
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