Сколько существует различных треугольников, у которых одна из сторон равна 1, а два угла равно 50 и 60 (градусов)? (а)1 (б)2 (в)3 (г)4 (д) ни одного

Геометрия

Сколько существует различных треугольников, у которых одна из сторон равна 1, а два угла равно 50 и 60 (градусов)? (а)1 (б)2 (в)3 (г)4 (д) ни одного

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