Сколько существует различных треугольников, у которых одна из сторон равна 1, а два угла равно 50 и 60 (градусов)? (а)1 (б)2 (в)3 (г)4 (д) ни одного

Геометрия
Сколько существует различных треугольников, у которых одна из сторон равна 1, а два угла равно 50 и 60 (градусов)? (а)1 (б)2 (в)3 (г)4 (д) ни одного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в)3 Три штуки.  Углы при этой стороне могут быть равны  1. 50 и 60 град.  2. 50 и 70 град.  3. 60 и 70 град
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