как осуществить следующие превращения: железо- больше хлорид железа(3)- больше гидроксид железа(3)

Гость: Гость:

1) Fe+3HCl-->Fe(Cl)₃+3H (это газ, поэтому нужно нарисовать стрелочку, направленную вверх) 2) Fe(Cl)₃+3NaOH-->Fe(OH)₃ (это осадок, поэтому нужно нарисовать стрелочку, направленную вниз)+3NaCl