как осуществить следующие превращения: железо- больше хлорид железа(3)- больше гидроксид железа(3)

Химия
как осуществить следующие превращения: железо- больше хлорид железа(3)- больше гидроксид железа(3)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Fe+3HCl-->Fe(Cl)₃+3H  (это газ, поэтому нужно нарисовать стрелочку, направленную вверх) 2) Fe(Cl)₃+3NaOH-->Fe(OH)₃  (это осадок, поэтому нужно нарисовать стрелочку, направленную вниз)+3NaCl
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Верно ли утверждение: не все виды сообщества одинаково важны. Почему?
Ответить
Математика
  1. Вычислите: а) 78,56 × 1,05; б) 46,508 : 1,51; в) 0,000135 : 2,7. 2. На соревнованиях по гимнастике двое судей оценили выступление спортсмена в...
Ответить
Обществознание
результат плана Барбаросса?
Ответить
Геометрия
сколько осей симметрии имеет ромб, не являющийся квадратом? Ответ проиллюстрируйте чертежом
Ответить
Алгебра
Из города А в город В, расстояние между которыми равно 205км, выехал автобус. Через 15мин навстречу ему из В в А выехал автомобиль и через 1ч после...
Ответить