Верно ли утверждение: не все виды сообщества одинаково важны. Почему?

Биология
Верно ли утверждение: не все виды сообщества одинаково важны. Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не верно,все сообщества важны,так как они взаимосвязаны,при потере одного будет непременный крах всего остального
Гость:
Мне кажется,что верно! Т.к. в каждом сообществе, есть свой смысл и цель. Например: если я не интересуюсь автобомилями, то зачем мне тогда надо это сообщество?
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