Верно ли утверждение: не все виды сообщества одинаково важны. Почему?

Не верно,все сообщества важны,так как они взаимосвязаны,при потере одного будет непременный крах всего остального

Гость: Гость:

Мне кажется,что верно! Т.к. в каждом сообществе, есть свой смысл и цель. Например: если я не интересуюсь автобомилями, то зачем мне тогда надо это сообщество?