результат плана Барбаросса?

Обществознание
результат плана Барбаросса?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План Барбаросса заключался в том,чтобы нанести поражение Советской России  в быстротечной кампании ещё до того как будет закончена война против Англии. Результатом этого плана стало внезапное нападение Германии  на СССр и быстрое её продвижение вглубь страны.
Гость:
Этот план заключался в том,чтобы нанести поражение СССР в быстрой кампании до того как будет закончена война против Англии(Великобритания).Результатом плана стало самое внезапное нападение Германии на СССР и быстрое продвижение в глубь страны,т.е в саму СССР.
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