Из города А в город В, расстояние между которыми равно 205км, выехал автобус. Через 15мин навстречу ему из В в А выехал автомобиль и через 1ч после выезда встретил автобус. С какой скоростью ехал автомобиль, если известно, что ...

Алгебра

Из города А в город В, расстояние между которыми равно 205км, выехал автобус. Через 15мин навстречу ему из В в А выехал автомобиль и через 1ч после выезда встретил автобус. С какой скоростью ехал автомобиль, если известно, что она была на 20км/ч больше скорости автобуса?

Автор: Гость