Из города А в город В, расстояние между которыми равно 205км, выехал автобус. Через 15мин навстречу ему из В в А выехал автомобиль и через 1ч после выезда встретил автобус. С какой скоростью ехал автомобиль, если известно, что ...
Алгебра
Из города А в город В, расстояние между которыми равно 205км, выехал автобус. Через 15мин навстречу ему из В в А выехал автомобиль и через 1ч после выезда встретил автобус. С какой скоростью ехал автомобиль, если известно, что она была на 20км/ч больше скорости автобуса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v - скорость автомобиля, v-20 - скорость автобуса. До момента встречи автобус был в пути 1ч 15 мин =1 15/60 ч=1 1/4 ч=5/4 ч, за это время он прошел расстояние 5/4*(v-20). Автомобиль был в пути 1 ч и проехал расстояние 1*v. 5/4(v-20)+v=205, 5/4v-25+v=205, 9/4v=230, v=920/9, v=102 2/9.
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