в урне лежало 30шаров, белых и красных. известно что среди любых 12шаров имеется хотябы один белый, а среди любых20- хотя бы один красный. на сколько белых шаров больше чем красных?
Математика
в урне лежало 30шаров, белых и красных. известно что среди любых 12шаров имеется хотябы один белый, а среди любых20- хотя бы один красный. на сколько белых шаров больше чем красных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы среди любых 12 попался один белый, необходимо чтобы белых было: 30-12+1=19 Тогда красных будет 11. Проверяем: 30-20+1=11. Условие, что из любых 20 хотя бы один красный выполняется. Итак белых шаров на 19-11=8 больше. Ответ: на 8.
Гость:
Если из 12 шаров хотя бы один белый, то красных будет не больше 11. Если из 20 шаров хотя бы один красный, то белых будет не больше 19. 19-11=8 (ш.) Ответ: белых шаров больше, чем красных, на 8.
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