Охарактерезуйте роль Китая в начале XXI в. в Азии и мире. Как развиваются российско-китайские отношения? При ответе используйте дополнительную литературу, материалы СМИ.

Гость: Гость:

в 21 веке китай одна из четырёх государст всемогущих котрая имеет большую армию и огромно количество техники котрую он преобретает у Россий Политики считают что Азий и Россий стоет опасатся КИтая такак у неё больше армий чем на России и Азий тем более там население огромное и территорий маленкие