Охарактерезуйте роль Китая в начале XXI в. в Азии и мире. Как развиваются российско-китайские отношения? При ответе используйте дополнительную литературу, материалы СМИ.

Обществознание
Охарактерезуйте роль Китая в начале XXI в. в Азии и мире. Как развиваются российско-китайские отношения? При ответе используйте дополнительную литературу, материалы СМИ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 21 веке китай одна из четырёх государст всемогущих  котрая имеет большую армию и огромно количество техники котрую он преобретает у Россий Политики считают что Азий и Россий стоет опасатся КИтая такак у неё больше армий чем на России и Азий тем более там население огромное и территорий маленкие 
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