сделать фонетический разбор слова "мягкая"

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МЯГКАЯ - 3 слога м [м'] - согласный, звонкий, мягкий я [а] - гласный, ударный г [х] - согласный, глухой, твёрдый к [к] - согласный, глухой, твёрдый а [а] - гласный, безударный я [й'] - согласный, звонкий, мягкий [а] - гласный, безударный 6 букв, 7 звуков