В треугольниук ABC меньше B=120 градусов ,AB=7 см ,AC=13 см. a)Найдите периметр треугольника. b)Найдите плащадь треугольника.
Геометрия
В треугольниук ABC меньше B=120 градусов ,AB=7 см ,AC=13 см. a)Найдите периметр треугольника. b)Найдите плащадь треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AC^2=AB^2+BC^2-2*AB*AC*cos 120 169=49+BC^2-2*7*BC*(-1/2) 120=BC^2+7BC BC^2+7BC -120=0(квадратное уравнение) BC=8 P=7+8+13=28 S=AB*BC*sin120/2 sin 120=sin60=sqrt(3)/2 S=7*8*sqrt(3)/4 S=14*sqrt(3)
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