Назовите моря, омывающие территрию нашей страны. К какому типу они относятся? К каким океанам пренадлежат?
Українська література
Назовите моря, омывающие территрию нашей страны. К какому типу они относятся? К каким океанам пренадлежат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
внешние: тихий океан-берингово,охотское, японское северно-ледовитый океан-восточ.-сибирское,море лаптевых,карское,баренцево, внутренние -черное море ,каспийское
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