Назовите моря, омывающие территрию нашей страны. К какому типу они относятся? К каким океанам пренадлежат?

Українська література

Назовите моря, омывающие территрию нашей страны. К какому типу они относятся? К каким океанам пренадлежат?

Автор: Гость