Определите прямые показатели производительности труда в хозяйстве по следующим данным: -стоимость валовой продукции -9750 тыс.руб. -затраты труда-216,5тыс/час -среднегодовое количество работников -805 человек.
Математика
Определите прямые показатели производительности труда в хозяйстве по следующим данным: -стоимость валовой продукции -9750 тыс.руб. -затраты труда-216,5тыс/час -среднегодовое количество работников -805 человек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Производительность труда(годовая)=валовая продукция-количество работников: 1)9750:805=12.1тыс руб/чел. Выработка часов=валовая продукция-количество отработанных часов: 2)9750:(2165:805)=5.5руб/час.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько граммов воды нужно добавить к 120 г. раствора , в котором содержится 30 % сахара,чтобы получить раствор ,содержащий 20% сахара ?
Українська література
в каких частях США наиболее вероятна занятость людей в : 1) добыче нефти , 2) авиаракетно-космической промышленности 3) выращивании цыплят
Английский язык
Помогите плизз Передайте следующие предложения в Passive Voice.1. We turn on the light when it is dark. 2. The students finished their translation ...