Определите прямые показатели производительности труда в хозяйстве по следующим данным: -стоимость валовой продукции -9750 тыс.руб. -затраты труда-216,5тыс/час -среднегодовое количество работников -805 человек.

Математика

Определите прямые показатели производительности труда в хозяйстве по следующим данным: -стоимость валовой продукции -9750 тыс.руб. -затраты труда-216,5тыс/час -среднегодовое количество работников -805 человек.

Автор: Гость