1. подберите два последовательных целых числа между которыми заключено число а) корень квадратный из 14 б) корень квадратный из 48 в) корень квадратный из 0.8 г) минус корень квадратный из 28 2. сколько целых чисел принадлежит...
Алгебра
1. подберите два последовательных целых числа между которыми заключено число а) корень квадратный из 14 б) корень квадратный из 48 в) корень квадратный из 0.8 г) минус корень квадратный из 28 2. сколько целых чисел принадлежит промежутку а) от 1 до корня квадратного из пяти включая 1и корень квадратный из 5 б) от минус корня квадратого из 2 до корня квадратного из 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) 3 и 4 б) 6 и 7 в)0 и 1 г)-5 и -4 2. а)2 б)5
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