выпуская в день на 2 станка больше чем намечено по плану завод выпустил 80 станков за 2 дня до срока. сколько станков в день выпускал завод?

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выпуская в день на 2 станка больше чем намечено по плану завод выпустил 80 станков за 2 дня до срока. сколько станков в день выпускал завод?

Автор: Гость