выпуская в день на 2 станка больше чем намечено по плану завод выпустил 80 станков за 2 дня до срока. сколько станков в день выпускал завод?
Алгебра
выпуская в день на 2 станка больше чем намечено по плану завод выпустил 80 станков за 2 дня до срока. сколько станков в день выпускал завод?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - станков выпускал завод в день, х-2 - станков долженбыл выпускать завод в один день. 80/х - дней выпускал завод станки, 80/(х-2) - дней должен был выпускать завод станки. 80/(х-2)-80/х=2, 80/(x-2)-80/x-2=0, 80x-80(x-2)-2x(x-2)=0, 80x-80x+160-2x^2+4x=0, -2x^2+4x+160=0, x^2-2x-80=0, По теореме Виета x1=-8, x2=10.
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