Укажите количество грамматических основ. Знала тетя Груня,что своего добилась,что теперь выживет этот солдат,потому что боль свою победил, и ещё заплакала она оттого, что муж её и сын с фронта давно весточки не шлюти,может,вот ...

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Укажите количество грамматических основ. Знала тетя Груня,что своего добилась,что теперь выживет этот солдат,потому что боль свою победил, и ещё заплакала она оттого, что муж её и сын с фронта давно весточки не шлюти,может,вот так же ,как этот бедолага Алексей Пряхин ,в госпитале где-нибудь маются,вот так же страдал и мучаясь.

Автор: Гость