Укажите количество грамматических основ. Знала тетя Груня,что своего добилась,что теперь выживет этот солдат,потому что боль свою победил, и ещё заплакала она оттого, что муж её и сын с фронта давно весточки не шлюти,может,вот ...
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Укажите количество грамматических основ. Знала тетя Груня,что своего добилась,что теперь выживет этот солдат,потому что боль свою победил, и ещё заплакала она оттого, что муж её и сын с фронта давно весточки не шлюти,может,вот так же ,как этот бедолага Алексей Пряхин ,в госпитале где-нибудь маются,вот так же страдал и мучаясь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 знала тетя 2 добилась 3 выживет солдат 4 победил 5 заплакала 6муж и сын не шлют и маются
Гость:
(что делала?)знала(кто?)тётя Груня (что сделает?)выживет(кто?)солдат (что сделала?)заплакала(кто?)она
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