ЗА 600 ГР МАСЛА И 1,4 КГ ТВОРОГА ЗАПЛАТИЛИ 103 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК .КАКОВА ЦЕНА 1 КГ ТВОРОГА,ЕСЛИ 1 КИЛОГРАМММАСЛА СТОИТ 75 РУБЛЕЙ?
Математика
ЗА 600 ГР МАСЛА И 1,4 КГ ТВОРОГА ЗАПЛАТИЛИ 103 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК .КАКОВА ЦЕНА 1 КГ ТВОРОГА,ЕСЛИ 1 КИЛОГРАМММАСЛА СТОИТ 75 РУБЛЕЙ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)75*0.6=45руб-стоит 600г масла. 2)103.8-45=58.8 руб-стоит 1.4кг творога. 3)58.8:1.4=42руб-стоит 1кг творога.
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