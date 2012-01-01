Поставить знаки и скобки, чтобы получить правильное равенство: 6 6 6 6 6 6 = 100 1 2 3 4 5 = 100
Математика
Поставить знаки и скобки, чтобы получить правильное равенство: 6 6 6 6 6 6 = 100 1 2 3 4 5 = 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (666-66)/6=100 2) (1+23-4)*5=100
Гость:
(666 - 66)/6 = 100 (1 + 23 - 4)*5 = 100
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