развернутый ответ на вопрос почему мы пишем на площадкЕ, но на площадИ?
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развернутый ответ на вопрос почему мы пишем на площадкЕ, но на площадИ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадка -это существительное 1 склонения, на площадкЕ сущ. в Предложном падеже, по правилу: сущ.1 скл. в П.п имеют окончание Е. Площадь - это существительное 3 склонения, употреблено в П.п, по правилу: сущ.3 скл. имеют окончание И. Таким образом, падеж предложный, но разные склонения существительных.
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