В корзине у Нины было 16 грибов а у Веры 8 грибов Они продолжили собирать грибы еще некоторое время причем Нина находила за 1 час - 17 грибов а Вера - 14 грибов . Через сколько часов у Нины грибов было в 1.5 раза больше, чем у ...

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В корзине у Нины было 16 грибов а у Веры 8 грибов Они продолжили собирать грибы еще некоторое время причем Нина находила за 1 час - 17 грибов а Вера - 14 грибов . Через сколько часов у Нины грибов было в 1.5 раза больше, чем у Веры?

Автор: Гость