В корзине у Нины было 16 грибов а у Веры 8 грибов Они продолжили собирать грибы еще некоторое время причем Нина находила за 1 час - 17 грибов а Вера - 14 грибов . Через сколько часов у Нины грибов было в 1.5 раза больше, чем у ...
Алгебра
В корзине у Нины было 16 грибов а у Веры 8 грибов Они продолжили собирать грибы еще некоторое время причем Нина находила за 1 час - 17 грибов а Вера - 14 грибов . Через сколько часов у Нины грибов было в 1.5 раза больше, чем у Веры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - время сбора одинаковое 16+17х=(8+14х)1,5 16+17х=12+21х 4х=4 х=1(час) Ответ: через 1час у Нины было в 1,5 грибов больше, чем у Веры.
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