При восстановлении 37 г нитробензола в присутствии водорода образовалось 18,5 г анилина. Рассчитайте выход анилина в % по сравнению с теоритически возможным.

Химия

При восстановлении 37 г нитробензола в присутствии водорода образовалось 18,5 г анилина. Рассчитайте выход анилина в % по сравнению с теоритически возможным.

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