При восстановлении 37 г нитробензола в присутствии водорода образовалось 18,5 г анилина. Рассчитайте выход анилина в % по сравнению с теоритически возможным.
Химия
При восстановлении 37 г нитробензола в присутствии водорода образовалось 18,5 г анилина. Рассчитайте выход анилина в % по сравнению с теоритически возможным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C6H5NO2 + 6[H] = C6H5NH2 + 2H2O количество вещества нитробензолу m : Mr = 37 г : 123 г/моль=0,3 моль. количество вещества анилина (теорет) = 0,3 моль. маса анилина (теорет) = 0,3 моль х 93 г/моль = 27,9 г. выход анилина (18,5 : 27,9) х 100 = 66,3 %
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