Решите уравнение: (3x 5)(4x-1)=(6x-3)(2x 7)
Алгебра
Решите уравнение: (3x 5)(4x-1)=(6x-3)(2x 7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3х -5)(4х-1)=(6х-3)(2х-7) 12х²-20х-3х+5=12х²-6х-42х+21 25х=16 х=0,64
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