Какое число надо удалить из набора 1, 2, 3,.... 9, чтобы наименьшее общее кратное оставшихся чисел было самым маленьким из возможных.

Алгебра

Какое число надо удалить из набора 1, 2, 3,.... 9, чтобы наименьшее общее кратное оставшихся чисел было самым маленьким из возможных.

Автор: Гость