Какое число надо удалить из набора 1, 2, 3,.... 9, чтобы наименьшее общее кратное оставшихся чисел было самым маленьким из возможных.
Алгебра
Какое число надо удалить из набора 1, 2, 3,.... 9, чтобы наименьшее общее кратное оставшихся чисел было самым маленьким из возможных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдём наименьшее общее кратное всех чисел: 1=1 2=2*1 3=3*1 4=2*2 5=5*1 6=2*3 7=7*1 8=2*2*2 9=3*3 НОК(1-9)= 2*2*2*3*3*5*7 произведение будет если убрать наибольший простой множитель, т.е. 7 Ответ: 7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1Самый легкий металл -литий -Натрий -Магний -Алюминий 2Самый легкий металл -литий -Натрий -Магний -Алюминий 3Самый мягкий металл -Золото -Алюминий ...
Химия
сколько кг оксида кремния(4)и кокса(содержащего 95% С) потребуется для получения 80 кг карбида кремния???плииииз помогитеее
Русский язык
Математика
1)Реши задачу составив уравнение. Вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели-всего 540 растений.При этом шиповн ка было в 2 раза больше,чем елей...