1)Реши задачу составив уравнение. Вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели-всего 540 растений.При этом шиповн ка было в 2 раза больше,чем елей.Сколько посадили растений каждого вида? 2)Реши задачу по действиям или сставив ...

Математика

1)Реши задачу составив уравнение. Вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели-всего 540 растений.При этом шиповн ка было в 2 раза больше,чем елей.Сколько посадили растений каждого вида? 2)Реши задачу по действиям или сставив сложное числовое выражение. 3)сравни эти способы решения.

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