1)Реши задачу составив уравнение. Вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели-всего 540 растений.При этом шиповн ка было в 2 раза больше,чем елей.Сколько посадили растений каждого вида? 2)Реши задачу по действиям или сставив ...
Математика
1)Реши задачу составив уравнение. Вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели-всего 540 растений.При этом шиповн ка было в 2 раза больше,чем елей.Сколько посадили растений каждого вида? 2)Реши задачу по действиям или сставив сложное числовое выражение. 3)сравни эти способы решения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+2х=540 3х=540 х=540:3 х=180 елей-посадили. 2)180*2=360 шиповников-посадили.
Гость:
1) Пусть х - количество елей, тогда кустов шиповника было посажено 2х. Всего х+2х или 540 растений. Составим и решим уравнение: х+2х=540 3х=540 х=540:3 х=180 - ели 2х=2*180=360 - шиповник Ответ: посадили 180 елей и 360 кустов шиповника. 2) 540:(2+1)=540:3=180 - ели 540:(2+1)*2=540:3*2=180*2=360 - шиповник 3) Принцип решения одинаков, только в первом случае используется переменная.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 30 км, одновременно выехали автомобилист и велосипедист. Известно что за час автомобилист проезжае...
Алгебра
Математика
Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см.Вычисли его периметр.Сколько клеток составляет площадь этого прямоугольника?Сколько это квадратных...